Открытие Крымского моста для фур планируется 1 октября

МАГАС, 26 сентября. /ТАСС/. Росавтодор сохраняет планы запустить с 1 октября 2018 года движение фур по Крымскому мосту, который ввели в эксплуатацию в мае 2018 года. Об этом ТАСС в среду сообщил руководитель Росавтодора Роман Старовойт.

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В настоящее время поставки грузов в Крым из других регионов России ведутся через Керченскую паромную переправу, а это дольше и дороже. Ранее сообщалось, что Крымский мост для большегрузов планируется открыть в октябре, сейчас по нему могут ездить легковые автомобили и автобусы. 22 сентября глава Крыма Сергей Аксенов во время рабочей поездки в Ставрополь сообщал ТАСС, что движение по мосту для большегрузного транспорта откроется в конце сентября.

"Пока все в планах, да", - сказал Старовойт, отвечая на вопрос, "состоится ли запуск грузового транспорта по Крымскому мосту 1 октября".

Глава Росавтодора добавил, что к открытию моста для фур специалисты провели работу "по устройству верхнего слоя асфальтобетона на автомобильном подходе со стороны Керчи" и обустроили стационарные досмотровые комплексы, "которые должны быть введены в эксплуатацию 1 октября". "На сегодняшний день подготовлена инфраструктура для приема и комфортного безопасного движения и легковых автомобилей, и грузовых транспортных средств, и автобусов", - добавил собеседник ТАСС.

По его словам, открытие моста для фур увеличит товарооборот Крыма с другими регионами России. "Это удобство, больший объем товаров можно будет доставлять, 20 минут, и ты на другом берегу", - сказал он.

По его словам, специалисты, ориентируясь на грузовые потоки через Керченскую паромную переправу, полагают, что в сутки по мосту смогут проезжать порядка 700 фур и более. "Сегодня мы имеем данные, что паромной переправой в сутки пользуется в среднем 700 грузовых автомобилей. Следовательно, наверно, стоит ожидать примерно такой поток, а, может и больше", - уточнил Старовойт.

Мост в Крым

Президент России Владимир Путин 15 мая открыл автодорожную часть Крымского моста. Строительство железнодорожной части транспортного перехода продолжается, открытие планируется в 2019 году. Крымский мост соединил Керченский полуостров (Крым) с Таманским полуостровом (Краснодарский край), а необходимость в его строительстве возникла после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.