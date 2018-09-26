Атомный ледокол "Вайгач" сможет продлить работу до 2027 года

МУРМАНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Срок работы атомного ледокола "Вайгач" можно продлить до 2027 года. Об этом сообщил в среду в Мурманске на XI Региональном общественном форуме-диалоге "Сотрудничество для устойчивого развития Арктики" и.о. гендиректора компании "Атомфлот" Мустафа Кашка.

"Ресурс ледокола уже продлен в два раза, и мы видим, что срок работы может быть продлен до 2025-2027 годов", - сказал он.

Работы по продлению ресурса ледоколов компания ведет с целью обеспечить перевозку возрастающего потока грузов на период строительства новых атомных ледоколов. Как ранее сообщали в компании, плановые работы по продлению ресурса реакторной установки атомного ледокола "Вайгач" со 175 тыс. до 200 тыс. часов были завершены в 2017 году. Тогда заявлялось об увеличении срока эксплуатации атомохода на пять лет - до 2022 года.

Первоначально назначенный ресурс реакторной установки атомного ледокола составлял 100 тыс часов. Накопленный опыт эксплуатации и исключительные знания реакторных установок специалистами Росатомфлота и "ОКБМ Африкантов" впоследствии позволили фактически вдвое увеличить срок эксплуатации атомохода. Аналогичные работы проводились и на ледоколе "Таймыр".

XI Региональный общественный форум-диалог "Сотрудничество для устойчивого развития Арктики" открылся в среду в Мурманске. Мероприятие проходит по инициативе общественного совета госкорпорации "Росатом" и проводится при участии неправительственного экологического фонда имени В. И. Вернадского, Российского Зеленого креста и ряда других общественных экологических организаций. Среди основных тем, которые будут обсуждаться - новые арктические технологии, социально-гуманитарный аспект проектов развития Арктики и экологические проблемы арктических проектов.