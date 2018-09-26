В Тверской области намерены создать завод по переработке стекла стоимостью 1,5 млрд рублей

ТВЕРЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Завод по переработке листового стекла планируют к 2020 году построить в индустриальном парке "Раслово" в Тверской области, сообщил в среду журналистам губернатор региона Игорь Руденя.

"Принято решение по переводу участка земли порядка 10 га в категорию промышленных земель для строительства компанией "Модерн Гласс" предприятия по переработке листового стекла. Компания известная, принимала участие в остеклении парка "Зарядье", олимпийских объектов в Сочи, стадионов [принимающих] чемпионат мира по футболу. Крупный инвестор обеспечит прирост рабочих мест, уплату налогов и деловой климат в регионе", - сказал Руденя.

Инвестиции в проект составят 1,5 млрд рублей. Планируется, что производство будет запущено к 2020 году. Как пояснили ТАСС в пресс-службе правительства региона, на заводе будет создано более 350 рабочих мест. "Планируется, что объем налоговых отчислений после запуска производства составит около 60 млн рублей в год", - уточнили в пресс-службе.

"Раслово" - индустриальный парк в нескольких километрах от границы города Твери. Среди резидентов - завод японской компании Hitachi Construction Machinery по производству строительной и дорожной техники, завод компании "Синтекс" по выпуску тканей из синтетического волокна и другие.