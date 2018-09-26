Власти Петербурга выбрали подрядчика по планированию первого участка кольцевой линии метро

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга определили подрядчика на разработку документации для строительства первого участка кольцевой линии метро. За 39,5 млн рублей работы выполнит "Институт Стройпроект", сообщается на сайте госзакупок.

"Акционерное общество "Институт Стройпроект" - победитель [конкурса]", - говорится в документации на сайте госзакупок.

На сайте отмечается, что подрядчик должен будет подготовить документацию на планировку территории от станции метро "Лесная-2" до "Большого проспекта".

"Институт Стройпроект" также занимается планировкой территории под первый участок внутригородской платной дороги "Восточный скоростной диаметр". В конкурсе на планировку участка кольцевой линии также приняла участие компания "Геокад", которая сейчас разрабатывает проектную документацию по созданию линии скоростного трамвая от станции метро "Южная" до города Колпино, однако она предложила большую стоимость работ.

Как сообщалось ранее, длина кольцевой линии составит примерно 40 км. Она будет включать в себя 20 станций, из них 14 - пересадочных. Сейчас в подземке города работают работают пять линий, 69 станций с семью пересадочными узлами. До конца года планируется открыть еще три новых станции метрополитена - "Шушары", "Проспект Славы" и "Дунайская".