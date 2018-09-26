Финдиректор "Магнита": компания планирует выплачивать дивиденды два раза в год

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. "Магнит" планирует в будущем выплачивать дивиденды два раза в год - в январе и июне, дивидендная политика будет обсуждена на следующем совет директоров. Об этом сообщила на дне инвестора финансовый директор сети Елена Милинова.

"Планируем выплачивать два раза в год - в январе и июне", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос. При этом Милинова отметила, что детали будут обсуждаться на следующем совете директоров.

Ранее сообщалось, что ритейлер "Магнит" может отказаться от выплат дивидендов в 2018 году, но может вернуться к выплатам в 2019 году.

"Магнит" за первую половину 2017 года направил на дивиденды почти 11 млрд рублей из расчета 115,51 рублей на акцию. По результатам 2016 года дивидендные выплаты составили 6,37 млрд рублей, или 67,41 рублей на акцию.