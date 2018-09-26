Минприроды утвердило перечень участков недр, предлагаемых для изучения

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Денис Храмов утвердил перечень из шести участков недр, предлагаемых в 2018 году в пользование для геологического изучения за счет собственных средств, сообщает пресс-служба Минприроды.

"Документ включает шесть участков недр с прогнозными ресурсами твердых полезных ископаемых. В частности, перечень содержит участки недр с прогнозными ресурсами золота россыпного в республиках Башкортостан и Хакасия", - говорится в сообщении.

Кроме того, для изучения предлагается участок в Свердловской области с прогнозными ресурсами золота рудного. В Челябинской области предлагается для изучения участок железных руд, а в Чукотском автономном округе - участки с прогнозными ресурсами золота рудного и коренного, а также рудного серебра.