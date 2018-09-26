МЭР поручило Ростуризму провести проверку причин задержки рейса из Туниса 25 сентября

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в письме на имя главы Ростуризма Олега Сафонова поручил агентству провести проверку обстоятельств задержки рейса из Туниса 25 сентября; Ростуризм до 28 октября должен предоставить доклад по ситуации, соблюдению прав и интересов граждан РФ. Копия письма главы МЭР Орешкина имеется в распоряжении ТАСС.

"Прошу провести вас проверку по факту задержки 25 сентября 2018 года рейса Джерба (Тунисская республика) - Шереметьево г. Москва", - говорится в письме. Источник в министерстве подтвердил подлинность письма.

"Также необходимо совместно с заинтересованными органами исполнительной власти и туроператорами подготовить предложения по мерам, направленным на предотвращение подобных ситуаций, а также соблюдение прав граждан", - говорится в письме. Срок предоставления предложений - до 10 октября.

"Произошедший инцидент лишь подтверждает, что отрасль нуждается в принятии системных решений, в том числе направленных на защиту интересов туристов. Очевидно, что в условиях несоблюдения базовых стандартов качества, которые действительно бы соответствовали ожиданиям потребителей, крайне затруднительно добиться роста инвестиционной привлекательности сферы туризма, ее комплексного развития", - сказал ТАСС источник в министерстве.

Ранее телеканал РЕН-ТВ сообщил, что сотни российских туристов не могут вернуться домой из Туниса, потому что аэропорт на популярном курорте Хаммамет частично разрушен после наводнения. Кроме того, по данным телеканала, затоплены взлетно-посадочная полоса и сам терминал. Позднее появилась информация, что российские туристы не смогли вылететь из Туниса 25 сентября из-за поломки самолета.

Как сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР), 25 сентября Boeing 777, который должен был выполнить рейс N4 7650 Джерба - Москва (авиакомпания Nordwind) из-за технических неполадок не смог вылететь в Россию в 17:30 местного времени. На рейсе должны были лететь 440 пассажиров - туристов Pegas Touristik. За пассажирами были оперативно высланы два резервных борта - Boeing 767 300 авиакомпании Pegasfly и Airbus A321 авиакомпании Nordwind. Рейс Pegasfly уже приземлился в подмосковном аэропорту Жуковский.