ЕК: новых экспертных переговоров по газу до встречи министров РФ - ЕС - Украина не будет

БРЮССЕЛЬ, 26 сентября. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Дальнейших технических переговоров между Россией, Евросоюзом и Украиной до трехсторонней встречи на министерском уровне, которая запланирована на октябрь, не будет. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил представитель Еврокомиссии по итогам второй сессии переговоров РФ - ЕС - Украина на экспертном уровне, которые прошли в среду в Брюсселе.

"Новых технических встреч на экспертном уровне до министерских переговоров не будет", - сказал он.

По словам представителя Еврокомиссии, участники состоявшихся в среду переговоров подтвердили планы провести встречу в октябре. "Точной даты на сегодняшний день нет", - отметил представитель ЕК.

Как заявил ранее в среду журналистам в Брюсселе замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский, представители России, Украины и Еврокомиссии обсудили на технических трехсторонних переговорах разные прогнозы спроса на газ в странах-членах Евросоюза. По его словам, переговоры проходили "очень интересно", на них выступало большое количество разных представителей от тех или иных организаций, которые занимаются прогнозированием в сфере спроса и потребления газа на территории стран Евросоюза. Яновский рассказал, что каждая из организаций выступала со своей презентацией, в числе российских - Сколково и Eurogas (объединяет компании и международные организации, связанные с оптовым и розничным распределением газа в Европе). По его словам, на переговорах были представлены разные взгляды и гипотезы.

Первый раунд трехсторонних технических консультаций по транспортировке российского газа через Украину прошел в Брюсселе 12-13 сентября. Стороны обсудили ключевые элементы контрактов на транспортировку газа, применяемые в ЕС, подходы к формированию тарифов, а также вопросы реформирования управления украинской газотранспортной системы в соответствии с законодательством и международными обязательствами Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

В конце 2019 года истекают подписанные в 2009 году контракты между "Газпромом" и "Нафтогазом" на поставку газа на Украину и транзит газа через территорию страны в Европу. Вопрос сохранения транзита российского газа после 2019 года обсуждается и в контексте планируемого строительства газопровода "Северный поток - 2" из России в Германию, который пойдет в обход транзитных государств.