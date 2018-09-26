ЦБ обнаружил признаки финансовой пирамиды в деятельности группы "Кэшбери"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Банк России передал в Генеральную прокуратуру и МВД информацию о группе российских и иностранных компаний, действующих под единым брендом "Кэшбери", в деятельности которых усмотрел признаки финансовой пирамиды, заявил журналистам глава департамента противодействия недобросовестным практикам Валерий Лях.

"Мы видим в их деятельности явные признаки классической финансовой пирамиды. Компании группы "Кэшбери" строят свою деятельность на принципах сетевого маркетинга, обещают завышенную доходность, ведут агрессивную рекламу в СМИ и социальных сетях. Деньги привлекаются и в рублях, и в криптовалюте, но при этом признаки реальной экономической деятельности отсутствуют, лицензии Банка России у компаний, которые предлагают финансовые услуги, нет", - заявил он.

По экспертным оценкам, "Кэшбери" удалось вовлечь в свой "проект" несколько десятков тысяч человек, добавил Лях: "Это одна из самых масштабных финансовых пирамид, которую мы выявили за последние годы, она развернула свою деятельность во многих регионах, практически по всей стране. Причем в последнее время рекламирует себя все более активно, стараясь вовлечь как можно больше граждан".

По словам Ляха, Банк России передает информацию в правоохранительные органы, как только удается установить и подтвердить факты, свидетельствующие о наличии в деятельности организации признаков финансовой пирамиды.

"При этом мы проверяем все проекты, в отношении которых есть такие сигналы. Это могут как обращения граждан, так и агрессивная реклама в СМИ или социальных сетях <...> В данном случае мы видим, что в последнее время компания увеличила свою активность по проведению мероприятий по привлечению граждан, ее деятельность масштабировалась, и сообщения об этом мы получаем по разным каналам, в том числе и от своих коллег в регионах", - пояснил Лях ТАСС.

В 2015-2018 годах Банком России зафиксирована деятельность почти 600 организаций и интернет-проектов, имеющих признаки финансовой пирамиды. Материалы об их деятельности переданы в правоохранительные органы и прокуратуру.

Что такое "Кэшбери"

"Кэшбери" позиционирует себя как p2p-платформа, следует из информации на ее сайте. Платформа предлагает гражданам инвестировать в выдачу микрозаймов частным лицам, малому и среднему бизнесу, кредитовать пользователей сервиса под залог движимого и недвижимого имущества, а также инвестировать в криптовалюту. Минимальная доходность, которую компания обещает инвесторам, - 0,5% в сутки. При этом "доходность по инвестициям может достигать 600% годовых", говорится на сайте.

С 2016 года "Кэшбери" представляет собой группу компаний, следует из данных на сайте: микрокредитная компания "Варшава", общество с ограниченной ответственностью "Кэшбери" и английская компания "Cashbery Limited", координирующая работу платформы для инвесторов. При этом в разделе "контакты" на сайте указано, что головные офисы ООО "Кэшбери" и Cashbery Limited находятся в Дубае, хотя телефоны для связи указаны для Москвы, Казани, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Казахстана и Мексики.

Компания утверждает, что у нее есть и "страховой гарантийный фонд", созданный с целью "дополнительного обеспечения вложенных инвестором средств". Но для того, чтобы стать участником страхового гарантийного фонда, нужно купить страховые пакеты. Размер гарантийного фонда обновляется на сайте в режиме реального времени и на 19.30 МСК он составлял 620 млн рублей.