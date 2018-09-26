Орешкин призвал не принимать эмоциональных решений о покупке и продаже валюты

"Мы, вне зависимости от тех колебаний, которые были и происходят у нас на рынке, прогнозы и оценки не меняем, потому что понимаем, что те колебания, которые были, носили временный характер, и сейчас мы видим такое же движение вниз", - заявил Орешкин журналистам в Хельсинки по итогам переговоров премьер-министров двух стран.

"Очень важно не принимать эмоциональных решений тем, кто принимает решения о покупке или продаже [валюты], а быть уверенным в том, что благодаря политике Центрального банка и правительства динамика всех показателей будет развиваться устойчиво", - сказал глава Минэкономразвития, отвечая на вопрос, сохраняет ли ведомство прогноз по курсу рубля на конец 2019 года (63,9 рубля за доллар).

"Здесь что очень важно понимать, что у нас выстроена такая макроэкономическая политика, которая обеспечивает долгосрочную стабильность динамики курса, даже учитывая тот факт, что курс абсолютно плавающий. Но долгосрочная его динамика определяется и той политикой, которую Центральный банк проводит, и правительство проводит в части денежно-кредитной и бюджетной политики", - сказал Орешкин.

Именно поэтому решения ЦБ предсказуемы, так как регулятор "полностью ориентирован на ценовую стабильность и на снижение рисков финансовой стабильности", резюмировал глава Минэкономразвития.

Орешкин добавил, что его ведомство считает фундаментальным значением курса рубля в текущих условиях 64 рубля за доллар и сохраняет такой прогноз на конец года.

"Сейчас курс опустился ниже отметки в 66 рублей за доллар. У нас, как я и говорил раньше, прогноз на конец года - в районе 64 рублей за доллар. Это те уровни, где рубль должен находиться фундаментально в текущих условиях, поэтому вокруг этих значений и стоит ждать курс до конца этого года", - сказал Орешкин.