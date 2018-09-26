Россия обжаловала решение ВТО по спору с ЕС о Третьем энергопакете

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россия подала апелляцию на решение Третейской группы по спору с Евросоюзом в рамках ВТО о Третьем энергопакете, говорится в сообщении Минэкономразвития.

"26 сентября 2018 года РФ подала в орган по разрешению споров ВТО контр-апелляционную жалобу по спору "ЕС и его государства члены - меры в отношении энергетического сектора" (так называемый Третий энергопакет). Речь идет о мерах, решение по которым было вынесено Третейской группой не в пользу России", - отмечается в сообщении.

В 2014 году Россия начала процедуру разбирательства в ВТО в связи с применением Третьего энергопакета. Согласно этому закону, компании, ведущие добычу газа, не могут быть собственниками магистральных трубопроводов в регионе.

Россия оспаривала шесть норм энергопакета, причем ВТО поддержала позицию Москвы по некоторым из них. В частности, ВТО признала неправомерными требования ЕС о продаже газа на бирже, ограничения поставок газа из России по газопроводу Opal (включая 50%-ное использование его мощностей), а также требование к иностранным операторам газотранспортных сетей в Литве, Венгрии и Хорватии доказывать, что их контроль за этими трубопроводами не угрожает безопасности поставок газа в ЕС.

Однако основополагающий принцип Третьего энергопакета - необходимость разделения добычи и транспортировки газа - России оспорить не удалось.

Евросоюз 21 сентября подал апелляционную жалобу на решения Третейской группы в пользу России.

"Контр-апелляция подается в том случае, если одна из сторон спора подает апелляцию. По правилам ВТО, в ближайшее время стороны также должны будут представить ответы на претензии друг друга", - пояснили в Минэкономразвития.