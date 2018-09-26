Кудрин: Россия войдет в категорию развитых стран через 15 лет при темпах роста 3-4% ВВП

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Россия сможет перейти в категорию развитых стран через 15 лет, если все это время будет сохранять среднегодовой темп роста экономики в 3-4% ВВП. Такое мнение выразил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на российском бизнес-форуме "Атланты".

"Я считаю, что Россия может перейти в тот список стран, у которых ВВП на душу населения на уровне развитых стран. Это развитие примерно 15 лет с темпом (среднегодового роста экономики - прим. ТАСС) 3-4% ВВП - и мы уже перейдем в категорию развитых стран. Россия, в принципе, ничего не потеряла безвозвратно, но нам нужно многое переосмыслить сейчас", - сказал Кудрин.

Он добавил, что в силу технологической революции страны в скором времени разделятся на те, которые способны в технологической сфере быть конкурентными, и те, которые не станут столь успешными. "Вопрос - в какой категории останется Россия", - сказал Кудрин.

По его мнению, сейчас, несмотря на все сложности, у России есть шанс получить самые высокие международные рейтинги, если правительство переоценит некоторые планы. "Мы еще ничего не растеряли по большому счету. Мы не потеряли что-то необратимое в технологическом развитии, в интеллектуальном потенциале. Хотя что-то уже потеряли в последние годы с особо сложной геополитической ситуацией, когда от нас кто-то отвернулся и нам пришлось где-то свернуть какие-то более открытые модели развития", - подытожил глава СП.