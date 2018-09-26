Свердловский губернатор предложил создать центр по механообработке изделий из титана

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил создать Единый центр по механообработке изделий из титана на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина" в Верхней Салде. Это позволит экономить предприятиям за счет повторного вовлечения титановой стружки в производство, сообщается в среду на сайте Минпромторга РФ.

"Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе рабочей встречи 26 сентября обратился к министру промышленности и торговли Российской Федерации Денису Мантурову с инициативой о создании Единого центра по механообработке изделий из титана на территории особой экономической зоны "Титановая долина" в Верхней Салде <…> Проект предполагает повторное вовлечение титановой стружки в производственный процесс, что позволит обеспечить авиастроительным предприятиям существенную экономию средств", - говорится в сообщении.

Площадка ОЭЗ, по словам Куйвашева, обладает всеми требуемыми характеристиками, полностью оснащена для создания центра. "Так, в полном объеме здесь выполнено строительство сетей инженерной инфраструктуры, действует постоянный пост таможенного контроля. Главе региона удалось заручиться поддержкой министра в этом вопросе ", - отмечается в пресс-релизе.

Особая экономическая зона "Титановая долина" - одна из девяти ОЭЗ промышленно-производственного типа в России, она включает две очереди. На площадке "Верхняя Салда" располагается производство изделий из титана, строительных материалов, компонентов и оборудования для металлургии и машиностроения. На новой площадке "Уктус" в Екатеринбурге разместят предприятия микроэлектроники, машиностроения, станкостроения, авиастроения и комплектующих, предприятия по производству медицинского оборудования.