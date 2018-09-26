Администрация северного морпути предложила создать центр управления судоходством по СМП

МУРМАНСК, 26 сентября. /ТАСС/. ФГБУ "Администрация северного морского пути" предложила создать центр управления судоходством СМП. Об этом ТАСС по итогам сессии "Арктика pro атом" на форуме в Мурманске сообщил и.о. руководителя учреждения Николай Монько.

"Для обеспечения безопасности перевозок предлагается создать межведомственный центр по обеспечению судоходства по Северному морскому пути (СМП)", - сказал он.

По словам Монько, в состав центра должны входить представители операторов ледокольного флота, специалисты в области навигационно-географического обеспечения, представители организаций по организации навигационно- географического обеспечения, капитаны морских портов СМП, представители поисково-спасательных служб, научно-оперативная группа института Арктики и Антарктики (Санкт-Петербург), представители лоцманских организаций и основные грузоотправители. "Основной задачей такого центра должен стать контроль за плаванием судов в акватории СМП <…> Однако, стоит отметить, что создание такой структуры целесообразно только после принятия закона об операторе Севморпути", - сказал собеседник агентства.

О законопроекте

Госдума в июле приняла в первом чтении законопроект, определяющий полномочия Росатома в сфере развития и функционирования Севморпути (СМП) и прилегающих территорий. Документом предлагается сосредоточить ряд компетенций, в том числе в сфере судоходства, безопасности мореплавания, развития портовой и энергетической инфраструктуры в акватории СМП и на прилегающих территориях, а также в области обеспечения необходимых при этом сервисов, в рамках одного инфраструктурного оператора - Росатома. Законопроектом также предусмотрено, что полномочия по нормативно-правовому регулированию судоходства по Севморпути, выполнение международных обязательств РФ, контрольно-надзорные функции, в том числе утверждение стандартов и требований, связанных с безопасностью мореплавания и другие, осуществляет Минтранс России.

О форуме

Одиннадцатый региональный общественный форум-диалог "Сотрудничество для устойчивого развития Арктики", посвященный вопросам взаимодействия государственных и общественных структур при освоении Арктики, проходит в Мурманске. Среди основных тем на форуме - новые арктические технологии, социально-гуманитарный аспект проектов развития Арктики и экологические проблемы арктических проектов.