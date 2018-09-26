Киев обсудил с РФ и ЕС факторы, влияющие на объемы поставок газа через Украину

КИЕВ, 26 сентября. /ТАСС/. Россия, Евросоюз и Украина в ходе консультаций по газу на экспертном уровне обсудили, в частности, факторы, влияющие на объемы транзита через Украину, и теперь будут готовить встречу на уровне министров. Об этом в среду сообщил главный коммерческий директор "Натфогаза" Юрий Витренко.

"Закончили трехсторонние "консультации" на экспертном уровне. Обсудили европейские правила, которые должны быть применены к транзиту газа, а также различные сценарии спроса и предложения газа на европейском рынке (что влияет на объемы транзита через Украину)", - написал он в Facebook.

Витренко подтвердил, что следующие консультации сторон пройдут на министерском уровне. Закончил свой пост Викторенко крылатой фразой "Contra spem spero", которая в переводе с латыни означает "Надеюсь вопреки ожиданию".

Как сообщил ранее в среду представитель Еврокомиссии по итогам второй сессии переговоров РФ - ЕС - Украина на экспертном уровне, которые прошли в Брюсселе, участники подтвердили планы провести встречу в октябре, однако точной ее даты пока нет. В свою очередь замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский сообщил журналистам, что представители России, Украины и Еврокомиссии обсудили разные прогнозы спроса на газ в странах - членах Евросоюза. По его словам, переговоры проходили "очень интересно", на них выступало большое количество разных представителей от тех или иных организаций, которые занимаются прогнозированием в сфере спроса и потребления газа на территории стран Евросоюза. Яновский рассказал, что каждая из организаций выступала со своей презентацией, в числе российских - Сколково и Eurogas (объединяет компании и международные организации, связанные с оптовым и розничным распределением газа в Европе), на переговорах были представлены разные взгляды и гипотезы.

Первый раунд трехсторонних технических консультаций по транспортировке российского газа через Украину прошел в Брюсселе 12-13 сентября. Стороны обсудили ключевые элементы контрактов на транспортировку газа, применяемые в ЕС, подходы к формированию тарифов, а также вопросы реформирования управления украинской газотранспортной системы в соответствии с законодательством и международными обязательствами Украины в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС.

В конце 2019 года истекают подписанные в 2009 году контракты между "Газпромом" и "Нафтогазом" на поставку газа на Украину и транзит газа через территорию страны в Европу. Вопрос сохранения транзита российского газа после 2019 года обсуждается и в контексте планируемого строительства газопровода "Северный поток - 2" из России в Германию, который пойдет в обход транзитных государств.