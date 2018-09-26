ФРС США убрала из своего заявления фразу об адаптивной денежно-кредитной политике страны

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет роль центробанка, не стала в среду включать в сообщение по итогам заседания своего руководства фразу о том, что денежно-кредитная политика страны остается адаптивной.

На протяжении последних лет в публикуемых аналогичных заявлениях финансовый регулятор отмечал, что "проводимая денежно-кредитная политика остается адаптивной, поддерживая тем самым" укрепляющийся рынок труда и стабильное возвращение инфляции к целевому показателю в 2%. В этот же раз данная фраза отсутствовала. Американские эксперты считают, что это связано с тем, что ЦБ постепенно отходит от политики, направленной на стимулирование экономического роста. Так, по мнению местных обозревателей, своим решением финрегулятор дает еще один сигнал о планах продолжать курс повышения ставки и переходе к так называемой нейтральной политике.

ФРС также сообщила и о повышении базовой процентной ставки на 25 б.п., до 2-2,25%. В остальном сообщение ЦБ ничем не отличалось от опубликованного им по итогам прошлого заседания руководства 1 августа. А именно ФРС вновь отметила высокие темпы роста американской экономики, а также указала на дальнейшее повышение базовой процентной ставки. "Рынок труда продолжает укрепляться, а экономическая активность растет высокими темпами", - отмечается в документе. В нем также говорится, что политика дальнейшего постепенного повышения ставки будет "соответствовать устойчивому росту экономической активности, благоприятной конъюнктуре на рынке труда и уровню инфляции" в 2%.

Финрегулятор констатирует динамичный рост количества рабочих мест в последние месяцы и падение уровня безработицы. Комитет назвал риски для перспектив развития американской экономики "в целом сбалансированными".