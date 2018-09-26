Аэропорт Казань достиг рекордных показателей по пассажиропотоку

КАЗАНЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Международный аэропорт Казань достиг рекордных показателей по объёму пассажиропотока, увеличив за первые восемь месяцев 2018 года количество обслуженных пассажиров на 25% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Об этом ТАСС в среду сообщил пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.

"В прошлом году впервые был достигнут показатель сначала 2 млн и затем 2,5 млн пассажиров. В этом году мы обслужили 2 млн пассажиров на полтора месяца раньше. Данные показатели являются рекордными за весь период работы аэропорта. На период с 1 января по 31 августа прирост составляет порядка 25% (обслужено на 450 тыс. пассажиров больше) по отношению к аналогичному периоду прошлого года", - сказал он, отметив, что на объём перевозок повлияла развитая маршрутная сеть, мобильность населения и деловая активность.

По данным аэропорта, прирост на международных рейсах составил 30,6% (перевезен 785 тыс. 431 пассажир). Наиболее популярными стали такие направления, как Дубай (+108,6%), Джерба (+106,6%), Бодрум (+62,9%), Пхукет (+38,4%). На внутренних рейсах прирост составил 22,5%, наибольшей популярностью пользовались направления в Анапу (+222,4%), Екатеринбург (+80,8%), Сочи (+38,1%), Санкт-Петербург (+28,2%) и Москву (+15,6%).

По итогам 2018 года аэропорт намерен обслужить порядка 3 млн пассажиров с суммарным приростом в 20% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, добавил Гатауллин. В то же время ожидается снижение темпов роста в зимний сезон.

Аэропорт Казань расположен в 28 км юго-восточнее центра столицы республики. Самолеты из Казани отправляются на Урал, Поволжье, Сибирь, Крым, центральные районы России, а также в страны Ближнего Востока, Германию и Прагу.