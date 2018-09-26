ФРС намерена повысить ставку один раз в этом году, три раза в 2019 и только один в 2020

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет роль центробанка, собирается повысить базовую процентную ставку еще один раз в этом году, три раза в следующем, и только один раз в 2020 году. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении финансового регулятора по итогам заседания его руководства.

ЦБ также прогнозируют повышение темпов роста американской экономики в этом году до 3,1%, по сравнению с 2,8%, о которых говорилось три месяца назад. По расчетам ФРС, этот показатель будет продолжать умеренно снижаться в течение как минимум трех лет на фоне стабильной низкой безработицы и стабильной инфляции в районе целевого показателя в 2%. Так, прогноз по росту ВВП США на 2019 года составит 2,5%, а в 2020 ожидается замедление до 2%.

Уровень безработицы в настоящее время составляет 3,9%.

ФРС также сообщила о повышении базовой процентной ставки на 25 б.п., до 2-2,25%. Такое решение было принято единогласно - все девять членов руководства поддержали повышение ставки.

В распространенном сообщении были представлены и прогнозы на 2021 год. По мнению руководства финрегулятора, темпы экономического роста в этом году замедлятся до 1,8%, а уровень безработицы возрастет до 3,7% с ожидаемых в 2019 - 2020 году 3,5%.

После публикации документа доллар на биржах ослабил свои позиции по отношению к евро.