Глава ФРС отмечает рост обеспокоенности бизнеса США по поводу мировой торговли и пошлин

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США, выполняющей функции центрального банка, Джером Пауэлл отметил рост обеспокоенности американского бизнеса в связи с ситуацией в мировой торговле, сложившейся после введения вашингтонской администрацией таможенных пошлин на импорт товаров из ряда стран. Об этом он заявил в среду на пресс-конференции по итогам заседания руководства ФРС - Федерального комитета по операциям на открытом рынке.

Его попросили прокомментировать продолжающуюся политику вашингтонской администрации по введению таможенных пошлин. "До нас доходят сообщения о растущей обеспокоенности от представителей компаний в стране", - подчеркнул Пауэлл. Он пояснил, что эта обеспокоенность связана с возможными негативными последствиями для цепочек поставок товаров, растущими издержками или даже потерями на рынках.

По словам председателя ФРС, сам финрегулятор обеспокоен "снижением уверенности деловых кругов, которая ведет к снижению инвестиций". Пауэлл также вновь подчеркнул, что пошлины на сталелитейную и алюминиевую продукцию, в частности, из Китая, могут нанести вред экономике США, если они будут сохранятся долгое время.

Тем не менее он заявил, что не видит серьезных уязвимостей в американской финансовой системе. Он уверен, что вводимые администрацией президента США Дональда Трампа таможенные пошлины не навредили экономике США.

Торговые войны США

В последние месяцы Вашингтон по инициативе Трампа предпринял ряд протекционистских мер для изменения баланса в международной торговле в свою пользу. В марте США ввели пошлины на импорт стали (25%) и алюминия (10%).

Летом США ввели пошлины в размере 25% на импортируемые из Китая товары стоимостью $50 млрд. КНР ответила зеркально.

С 24 сентября начали действовать новые 10%-ные пошлины США на импорт китайских товаров на общую сумму $200 млрд. С 1 января 2019 года ставка вырастет до 25%. КНР ответила пошлинами в размере от 5% до 10% на импорт из США на сумму $60 млрд.