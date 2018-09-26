Трамп и Абэ договорились начать переговоры о новом двустороннем торговом соглашении

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились начать переговоры с целью заключения нового торгового соглашения между Вашингтоном и Токио. Об этом говорится в распространенном пресс-службой Белого дома совместном заявлении двух лидеров по итогам состоявшейся в среду встречи на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Соединенные Штаты и Япония после завершения необходимых внутренних процедур начнут переговоры о заключении американо-японского торгового соглашения, а также по другим ключевым сферам, в том числе по сфере услуг", - отмечается в документе. После завершения переговоров о торговом соглашении предполагается проведение консультаций и "по другим торговым и инвестиционным вопросам".

Как поясняется в совместном заявлении, торговое соглашение должно сыграть на руку американскому автомобилестроению, а также сельскому хозяйству Японии, ее рыбному промыслу и лесной промышленности. Кроме того, стороны договорились, что в ходе торговых переговоров они "предпримут попытки для быстрого решения вопросов с таможенными пошлинами".