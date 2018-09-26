В США считают, что "Северный поток - 2" позволит РФ экономически "удушить" Украину

Выступая на слушаниях в одном из подкомитетов комитета по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США, Биллингсли уточнил, что нынешняя американская администрация считает вопрос о строительстве газопровода "Северный поток - 2" важным элементом повестки дня для своих отношений с Европой. Вся администрация США, включая президента Дональда Трампа, продолжает убеждать руководство западноевропейских государств отказаться от намерений сооружения трубопровода, подтвердил представитель американского Минфина.

ВАШИНГТОН, 26 сентября. /ТАСС/. Трубопровод "Северный поток - 2" позволит России использовать свои энергетические ресурсы в качестве оружия в отношениях с Европой, а также экономически "удушить" Украину. Это утверждал в среду помощник министра финансов США Маршалл Биллингсли. Он курирует финансовую разведку и противодействие финансированию терроризма.

"Я [недавно] сообщил Финляндии, что мы сожалеем по поводу ее решения выдать разрешение [на строительство газопровода]", - отметил Биллингсли, напомнив, что Копенгаген пока не последовал примеру Хельсинки. "Надеюсь, они этого и не сделают <...>", - сказал сотрудник Минфина США, имея в виду возможность предоставления датчанами разрешения.

"Если "Северный поток - 2" будет введен в строй, россияне будут использовать топливо в качестве оружия в Европе, они в конечном счете "задушат" украинцев", - полагает Биллингсли. "Так что для нас это важный, важный вопрос", - повторил он.

Биллингсли признал, что у России "есть альтернативные маршруты", даже если Дания и не даст добро на строительство газопровода.

"Однако задержка была бы в наших интересах", - подчеркнул американский чиновник. По его словам, она позволила бы Вашингтону, в частности, добиваться от европейцев рассмотрения "альтернативных источников обеспечения энергетической независимости", чтобы те не являлись "заложником российского природного газа".

"Нам нужно, чтобы у Европы имелись нероссийские источники энергоресурсов, на которые бы она могла полагаться", - добавил сотрудник американского минфина.

О проекте трубопровода

Вашингтон по ряду геополитических соображений открыто выступает против сооружения трубопровода "Северный поток - 2" и предпринимает активные усилия, нацеленные на блокирование этого проекта. Многие эксперты указывают, что США пытаются "продавить" таким образом поставки на европейский рынок своего сжиженного природного газа, который значительно дороже российского трубопроводного. Принятый в прошлом году в США закон CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций") предусматривает возможность применения односторонних ограничительных мер в том числе в отношении фирм, участвующих в реализации проекта "Северный поток - 2".

Последний направлен на сооружение двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Ввод в строй "Северного потока - 2" намечен на конец 2019 года. Пропускная способность каждой из двух ниток - 27,5 млрд кубометров в год. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока", маршрут которого в основном и повторит.

Стоимость строительства "Северного потока - 2" оценивается в €9,5 млрд. Оператором проекта строительства газопровода выступает компания Nord Stream 2 AG, единственным акционером которой является "Газпром".