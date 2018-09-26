МВФ увеличит предоставленный Аргентине кредит на $7,1 млрд

БУЭНОС-АЙРЕС, 27 сентября. /ТАСС/. Аргентина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились увеличить до $57,1 млрд объем средств, которые будут предоставлены южноамериканской республике по кредитному механизму "стэнд-бай". Об этом сообщило в среду министерство финансов Аргентины.
"Новое соглашение включается в себя выделение в общей сложности $57,1 млрд, что на $7,1 млрд больше, чем в предыдущем соглашении", - говорится в сообщении.
По словам ведомства, новая договоренность также предусматривает более ранее предоставление части средств.
8 мая президент Аргентины Маурсио Макри запросил помощи у МВФ на фоне резкой девальвации национальной валюты. В июне исполнительный совет МВФ одобрил соглашение о предоставлении республике кредита на сумму $50 млрд в течение трех лет, включая немедленное выделение $15 млрд.
С начала года курс аргентинского песо упал более чем на 50%.