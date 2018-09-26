МВФ увеличит предоставленный Аргентине кредит на $7,1 млрд

Трамп и Мэй обсудили заключение торгового соглашения после выхода Великобритании из ЕС

Лидеры согласились с тем, что "Brexit дает прекрасную возможность для того, чтобы заключить масштабное и амбициозное соглашение о свободной торговле"

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