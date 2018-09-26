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Facebook представила очки виртуальной реальности Oculus Quest

Очки поступят в продажу весной 2019 года и будут стоить $399

ТАСС, 26 сентября. Компания Facebook в среду представила очки виртуальной реальности Oculus Quest. Об этом она сообщила на своем сайте.

Компания заявляет, что новый продукт является первой многофункциональной системой, которая даст возможность пользователям смотреть в любом направлении виртуального пространства и двигаться через него "точно так же, как в материальном мире". Указывается, что очки со встроенной памятью объемом 64 гигабайта можно будет приобрести весной 2019 года за $399 долларов.

На очках, оснащенных двумя маленькими экранами (по одному на каждый глаз), расположены специальные сенсоры, которые определяют положение человека в пространстве. Компания заявляет, что с выходом нового устройства будут доступны для приобретения около 50 игр, однако после этого будут появляться и другие.

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