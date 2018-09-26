Трамп и Мэй обсудили заключение торгового соглашения после выхода Великобритании из ЕС

ЛОНДОН, 27 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудила с президентом США Дональдом Трампом вопрос о заключении нового торгового соглашения между двумя странами, которое будет необходимо после выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Об этом говорится в сообщении премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10, текст которого приводит агентство Reuters.

"Президент и премьер-министр начали [встречу] с обсуждения их обоюдного желания определить условия торгового соглашения, которое охватывало бы сразу много сфер. Они оба согласились с тем, что Brexit дает прекрасную возможность для того, чтобы заключить масштабное и амбициозное соглашение о свободной торговле между Соединенным Королевством и США", - отмечено в заявлении о ходе встречи, состоявшейся на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Покидая Евросоюз, Великобритания рассчитывает вернуть себе право самостоятельно заключать торговые соглашения с другими странами. При этом выход из состава ЕС, по всей вероятности, будет также означать для нее потерю всех тех преимуществ, которое давало Лондону наличие у Евросоюза более 60 торговых соглашений с государствами, не входящими в европейское сообщество, в том числе 36 соглашений о свободной торговле. "Мягкий вариант" осуществления Brexit, за который выступает правительство Мэй, призван уменьшить ущерб, которые понесет от этого Великобритания, однако может привести и к тому, что страна так и не получит самостоятельности в определении своей торговой политики.

Опасения по этому поводу Трамп высказывал в ходе своего июльского визита в Лондон, заявив в интервью газете The Sun, что такой вариант Brexit скорее всего похоронит будущее соглашения о свободной торговле между двумя странами.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года. 21 сентября по итогам саммита ЕС в Зальцбурге Мэй констатировала, что дискуссии, которые планировалось завершить в ноябре, зашли в тупик. ЕС отказывается принимать условия плана Brexit, представленный правительством Мэй в июле, тогда как Лондон не согласен на варианты, предлагаемые Брюсселем. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.