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Трамп и Мэй обсудили заключение торгового соглашения после выхода Великобритании из ЕС

Лидеры согласились с тем, что "Brexit дает прекрасную возможность для того, чтобы заключить масштабное и амбициозное соглашение о свободной торговле"

ЛОНДОН, 27 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудила с президентом США Дональдом Трампом вопрос о заключении нового торгового соглашения между двумя странами, которое будет необходимо после выхода Соединенного Королевства из состава ЕС. Об этом говорится в сообщении премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10, текст которого приводит агентство Reuters.

"Президент и премьер-министр начали [встречу] с обсуждения их обоюдного желания определить условия торгового соглашения, которое охватывало бы сразу много сфер. Они оба согласились с тем, что Brexit дает прекрасную возможность для того, чтобы заключить масштабное и амбициозное соглашение о свободной торговле между Соединенным Королевством и США", - отмечено в заявлении о ходе встречи, состоявшейся на полях сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Покидая Евросоюз, Великобритания рассчитывает вернуть себе право самостоятельно заключать торговые соглашения с другими странами. При этом выход из состава ЕС, по всей вероятности, будет также означать для нее потерю всех тех преимуществ, которое давало Лондону наличие у Евросоюза более 60 торговых соглашений с государствами, не входящими в европейское сообщество, в том числе 36 соглашений о свободной торговле. "Мягкий вариант" осуществления Brexit, за который выступает правительство Мэй, призван уменьшить ущерб, которые понесет от этого Великобритания, однако может привести и к тому, что страна так и не получит самостоятельности в определении своей торговой политики.

Опасения по этому поводу Трамп высказывал в ходе своего июльского визита в Лондон, заявив в интервью газете The Sun, что такой вариант Brexit скорее всего похоронит будущее соглашения о свободной торговле между двумя странами.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года. 21 сентября по итогам саммита ЕС в Зальцбурге Мэй констатировала, что дискуссии, которые планировалось завершить в ноябре, зашли в тупик. ЕС отказывается принимать условия плана Brexit, представленный правительством Мэй в июле, тогда как Лондон не согласен на варианты, предлагаемые Брюсселем. Сам Brexit пройдет 29 марта 2019 года, затем, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

Теги
СШАВеликобританияBrexitТрамп, ДональдМэй, ТерезаГенассамблея ООН - 2018
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