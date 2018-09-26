Кабмин РФ выделит не менее 10 трлн рублей за пять лет на поддержку малого бизнеса

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ в течение пяти лет планирует увеличить объем финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства посредством небанковских инструментов до суммы не менее 10 трлн рублей. Об этом говорится в Основных направлениях деятельности правительства России на период до 2024 года.

"К 2024 году планируется достижение, в частности, следующих показателей: кратное увеличение объема финансовой поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках Национальной гарантийной системы, системы микрофинансирования, программы льготного кредитования на реализацию проектов в приоритетных отраслях и других альтернативных (небанковских) инструментов - не менее 10 трлн рублей за пять лет", - говорится в опубликованном документе.

Кроме того, планируется увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 млн человек.

"Доля экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта - не менее 10%. Сокращение площади казенных земельных участков, не вовлеченных в хозяйственный оборот, - на 50% (относительно 2012 года)", - отметили в правительстве.