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Генассамблея ООН

Мадуро заявил, что Венесуэла встала на путь устойчивого экономического развития

Президент Венесуэлы подчеркнул, что страна стала сильнее, чем раньше

ООН, 27 сентября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро утверждает, что страна после политического кризиса стала более сильной, чем прежде, встав на путь устойчивого экономического развития. Об этом он заявил в начале встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях Генассамблеи ООН.

"Хочу сказать, что Венесуэла сейчас более сильная, чем раньше", - сказал он.

"Трудности закалили нас и сделали нас из стали. Мы встали на путь устойчивого экономического развития. Все у нас хорошо", - добавил Мадуро.

В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Тяжелая ситуация вынуждает многих граждан покидать родину. По данным ООН, к июню из Боливарианской Республики уехали около 2,3 млн человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию.

Ситуация особенно обострилась на фоне массовых волнений в 2017 - начале 2018 года и выборов президента страны, которые выиграл Мадуро. У президента остается много противников - 4 августа на него было совершено покушение.

Власти Венесуэлы отрицают наличие гуманитарного кризиса в стране. По мнению исполнительного вице-президента республики Дельси Родригес, речь идет о "нормальных миграционных потоках".

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Мадуро, НиколасЛавров, Сергей ВикторовичВенесуэлаРоссияГенассамблея ООН
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