{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Правительство РФ рассчитывает увеличить объемы торговли с Китаем до $200 млрд к 2024 году

Также кабмин намерен добиться роста китайских инвестиций в российскую экономику до $15 млрд

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Правительство России рассчитывает увеличить объемы взаимной торговли с КНР до $200 млрд к 2024 году. Об этом говорится в Основных направлениях деятельности правительства РФ на период до 2024 года.

"Увеличение объемов взаимной торговли между Россией и Китаем - до $200 млрд. Увеличение китайских инвестиций в российскую экономику - до $15 млрд", - говорится в документе.

Объем торговли между РФ и Китаем в 2017 году составил $87 млрд. Как ранее сообщил президент Владимир Путин, в этом году товарооборот может достичь $100 млрд.

Также планируется увеличить объемы торговли и с другими странами. Так, объемы товарооборота РФ с Индией могут составить $30 млрд к 2024 году, со странами Ближнего Востока и Северной Африки - $50 млрд, странами Африки южнее Сахары - $7 млрд, Латинской Америки - $20 млрд.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичИндияРоссияКитай
Глава NASA: использующие символику агентства в коммерческих целях должны за это платить
При этом Джим Брайденстайн подчеркнул, что испытывает чувство гордости из-за большого количества людей в США, которые носят одежду с символикой космического агентства
Читать полностью