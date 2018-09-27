Глава Гознака заявил, что банкноты еще долго будут актуальны в России

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Глава Гознака Аркадий Трачук считает, что бумажные банкноты еще долго будут актуальны и востребованы в России. Об этом он сообщил в интервью газете "Аргументы и факты", опубликованном на сайте издания в четверг.

"Банкноты еще долго будут востребованы, пока не появятся электронные платежные инструменты, превосходящие их по уровню надежности и удобства", - сказал он, отвечая на вопрос о возможности вытеснения традиционных денег электронными.

По его словам, бумажные банкноты в России также вряд ли будут повсеместно заменяться на аналоги из пластика, так как бумага экономичнее и экологичнее. "Он [пластик] дороже, чем бумага, но более долговечен. Здесь есть некий баланс, оценивая который в ряде стран отдают предпочтение пластику. Но, с нашей точки зрения, все же экономичнее и экологичнее использовать долговечную бумагу", - пояснил глава Гознака.

В мае Банк России представил памятную полимерную банкноту к ЧМ-2018 номиналом 100 рублей, она была выпущена тиражом 20 млн штук. По оценкам специалистов, срок службы пластиковых банкнот примерно в 2,5 раз выше, чем у бумажных денег низких номиналов.