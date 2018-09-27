Парламент Казахстана ратифицировал соглашение о расследовании несчастных случаев в ЕАЭС

АСТАНА, 27 сентября. /ТАСС/. Сенат (верхняя палата парламента) Казахстана в четверг ратифицировал соглашение о порядке расследования несчастных случаев на производстве, происшедших с гражданами одного государства Евразийского экономического сообщества при осуществлении трудовой деятельности на территории другого государства сообщества. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из пресс-центра парламента.

Документ подготовлен в целях реализации концепции согласованной социальной политики государств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в части укрепления сотрудничества в области безопасности и охраны труда, а также защиты прав граждан, пострадавших в результате несчастного случая. "Соглашение призвано закрепить порядок расследования несчастных случаев с гражданами ЕАЭС, трудоустроенными самостоятельно, а также принимаемыми на работу предприятиями", - рассказала министр труда и социальной защиты населения Казахстана Мадина Абылкасымова.

Порядок расследования несчастных случаев на производстве устанавливается в соответствии с законодательством государства трудоустройства. "В соглашении утверждена единая для стран-участниц ЕАЭС форма акта о несчастном случае на производстве. По окончании расследования работодатель обязан выдать работнику, пострадавшему от несчастного случая, или его доверенному лицу акт о несчастном случае. При этом один экземпляр акта направляется в государственную инспекцию труда государства трудоустройства", - уточнила министр.

Документы, выданные в связи с расследованием несчастного случая или их заверенные копии, оформленные на территории одной из стран ЕАЭС, принимаются другими странами соглашения без легализации. Возмещение вреда пострадавшему осуществляется в соответствии с законодательством государства трудоустройства. Таким образом, для пострадавших граждан значительно упрощается процесс возмещения вреда здоровью и получения компенсационных выплат, связанных с несчастными случаями на производстве.

После ратификации сенатом соглашение поступит на подпись президенту Казахстана.