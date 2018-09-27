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Трутнев передал Медведеву доклад о включении байкальских регионов в программы развития ДФО

Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе также сообщил, что тема обсуждалась с премьер-министром РФ месяц или полтора назад
Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев Михаил Метцель/ТАСС
Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев
© Михаил Метцель/ТАСС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев передал премьер-министру России Дмитрию Медведеву доклад о включении ряда байкальских регионов к программам развития Дальнего Востока. Об этом сообщил в четверг журналистам сам Трутнев.

"Тема, связанная с возможным присоединением или неприсоединением ряда байкальских регионов к той программе, которая сегодня осуществляется по поручению президента РФ на Дальнем Востоке, обсуждалась мною с председателем правительства РФ месяц или полтора назад. Я по поручению Дмитрия Анатольевича [Медведева] подготовил доклад, он находится у него на рассмотрении", - сказал Трутнев.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном включении Забайкальского края в программы развития Дальнего Востока.

Теги
Трутнев, Юрий ПетровичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссияЗабайкальский край
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