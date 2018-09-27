Орешкин: РФ готова поставлять в Азербайджан сельхозтехнику и импортировать готовые товары

БАКУ, 27 сентября. /ТАСС/. Россия намерена объединить с Азербайджаном в единую производственную цепочку все этапы производства продукции. Например, в сельском хозяйстве Москва готова поставлять Баку технику и удобрения и импортировать уже готовые товары в торговые сети, сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в ходе расширенного заседания азербайджано-российского и российско-азербайджанского деловых советов.

"В сельском хозяйстве сейчас обсуждаем развитие проектов, которые начинаются с поставок сельскохозяйственной техники, удобрений, и заканчиваются поставками продукции, которая сделана в Азербайджане, в российские торговые сети", - сказал он.

По словам российского министра, двум странам нужно развивать "зеленые коридоры", движение товаров между двумя странами. "Цель, которую мы ставим перед собой - это так называемые зеленые коридоры, движение товаров между Россией и Азербайджаном по всем направлениям. Здесь планомерно работаем над тем, чтобы барьеров становилось меньше", - сообщил Орешкин.

Он также отметил важность создания совместных производств.