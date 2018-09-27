МУРМАНСК, 27 сентября. /ТАСС/. Ненецкий автономный округ (НАО) примет стратегию социально-экономического развития до конца года. Об этом в кулуарах регионального общественного форума-диалога "Сотрудничество для устойчивого развития Арктики" сообщил ТАСС замгубернатора региона Иван Болтенков.

"Это должен быть абсолютно практический документ. Мы рассчитываем его принять до конца года точно", - сказал он.

По словам Болтенкова, черновой вариант уже подготовлен. "Но в то же время в ней [стратегии] есть что дорабатывать, мы хотим, чтобы стратегия была не абстрактным документом", - пояснил спикер.

Также представитель регионального правительства пояснил, что 82% бюджета округа составляют доходы от добычи углеводородов. "Мы должны искать точки роста, например, в части прорывных технологий", - заключил он.

О стратегии

Стратегия социально-экономического развития Ненецкого автономного округа разрабатывается в соответствии с методическими рекомендациями Минэкономразвития РФ. Предпринимаемые ранее попытки создания стратегически важного для региона документа оказались напрасными как раз из-за того, что в них не были учтены нормы и требования федерального ведомства. В конце августа НАО посетили разработчики документа. Глава НАО Александр Цыбульский подчеркнул, что стратегия социально-экономического развития НАО должна соответствовать основным направлениям, определенным майским указом главы государства.

О форуме

Одиннадцатый региональный общественный форум-диалог "Сотрудничество для устойчивого развития Арктики", посвященный вопросам взаимодействия государственных и общественных структур при освоении Арктики, проходит в Мурманске. Среди основных тем на форуме - новые арктические технологии, социально-гуманитарный аспект проектов развития Арктики и экологические проблемы арктических проектов.