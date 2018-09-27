МЭР предлагает освободить инвесторов от проверок на 3 года в рамках "единого инструмента"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития предлагает применять "единый инструмент" для инвесторов, который предполагает освобождение от проверок на три года, сообщил в интервью ТАСС заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин.

"Единый инструмент" станет унифицированным механизмом, который будет включать в себя самые востребованные льготы и меры поддержки. Решение о его применении на определенной территории будет приниматься на правительственном уровне.

Живулин рассказал, что сейчас в России 430 различных механизмов, режимов и способов поддержки регионов: особые экономические зоны, территории опережающего развития, другие льготные режимы, которые часто конкурируют между собой. "Часто это приводит не к увеличению числа инвесторов и созданию рабочих мест, а к появлению невостребованных земельных участков и построенной инфраструктуры. Бывают ситуации, когда на один и тот же проект инвестор получает деньги или льготы из разных источников, то есть участвует сразу в нескольких преференциальных программах, что тоже неправильно. И, наконец, бизнесу зачастую сложно разобраться в многообразии инструментов поддержки и выбрать наиболее подходящий", - пояснил он.

Поэтому МЭР разработало проект федерального закона, предусматривающий содержание и порядок применения единого механизма развития территорий. "Мы постарались, чтобы он учитывал как территориальные, так и отраслевые особенности, а также предусматривал внедрение максимально эффективного подхода по предоставлению мер государственной поддержки", - отметил он.

Как будет работать "единый инструмент"

"Единый инструмент" будет во многом схож с тем режимом, который сейчас работает в особых экономических зонах. Решение о применении единого инструмента будет принимать правительство по результатам рассмотрения заявки региона, которая будет содержать ряд обязательств.

"К примеру, будет количественно закреплен KPI региона по привлеченным инвесторам, созданным рабочим местам, уплаченным налогам. По этим и другим показателям будет проводиться специальная оценка эффективности. Неудовлетворительные результаты повлекут за собой финансовую ответственность со стороны региона", - пояснил замминистра.

При этом льготы и преференции для инвесторов будут предоставляться на конкретной территории, размеры которой будут ограничены. "Ставка делается на регуляторные преференции, связанные с возможностью применения зарубежных строительных норм и правил, послаблений в сфере контроля и надзора, изменений, связанных с привлечением иностранной рабочей силы, в первую очередь, высококвалифицированных специалистов. За счет сокращения административных процедур планируется существенно снизить временные издержки инвестора, возникающие с момента подачи заявки. По отдельным категориям и видам деятельности будет осуществлен переход от разрешительного порядка осуществления процедур к уведомительному. Мы также надеемся на положительный исход ряда инициатив, связанных с либерализацией проверок в отношении инвесторов: первые три года без проверок, предупреждение за первое административное нарушение и другие", - пояснил он.

Приоритетом для применения нового инструмента будут производственные и инновационные компании. "Предполагается особый набор преференций для компаний, которые будут размещать на таких территориях R&D центры и привлекать к работе высококвалифицированных специалистов. В зависимости от вида деятельности будет меняться характер предоставляемых льгот. При этом инструмент будет применяться как для российских, так и для иностранных инвесторов", - добавил он.