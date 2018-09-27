МЭР: комплексный план развития магистральной инфраструктуры будет постоянно обновляться

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ до 2024 года будет постоянно обновляться, в него будут включаться новые проекты. Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин.

"Финальная сумма (около 6,3 трлн рублей до 2024 года - прим. ТАСС) еще может корректироваться, как и перечень объектов. Минэкономразвития отталкивается в первую очередь от социально-экономических эффектов, которые возникнут вслед за реализацией проектов. Для оценки объектов будет применяться специальная методика, которая как раз учитывает все эти эффекты. Мы считаем, что план должен быть подвижным: если в будущем тот или иной объект пройдет отбор, то он может быть включен в список позднее", - отметил Живулин.

Сейчас план включает порядка 200 объектов.

"Мы готовили план совместно с регионами и профильными ведомствами и постарались включить в него наиболее важные и значимые объекты с точки зрения развития магистральной федеральной инфраструктуры. Например, модернизация БАМа и Транссиба - главных транспортных коммуникаций в Сибири и на Дальнем Востоке, объекты Северного морского пути - нового и очень перспективного транспортного коридора, модернизация подъездных путей к крупным морским портам", - сказал замминистра экономического развития.