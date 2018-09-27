Обновленную "Программу 6,5" запустят в ноябре 2018 года

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Минэкономразвития планирует обновить программу льготного кредитования малого и среднего бизнеса и запустить ее в ноябре текущего года с продлением на 2019 год, сообщил в интервью ТАСС заместитель министра экономического развития РФ Вадим Живулин.

"Сама программа будет частично переформатирована. Итоговая ставка будет рассчитываться по формуле "6,5% для предприятий в приоритетных отраслях, для остальных - ключевая ставка плюс 2 процентных пункта, но не более 8,5%". Это позволит получить кредиты большему количеству предпринимателей", - сказал он.

Запуск обновленной программы запланирован в ноябре, с последующим распространением на 2019 год.

Кроме того, МЭР рассчитывает привлечь к реализации программы значительно большее количество банков. "В ней должны участвовать не только системообразующие игроки рынка, но и целая сеть региональных банков. За счет приближения финансовых услуг к предпринимателям рассчитываем на дополнительный спрос", - пояснил Живулин.