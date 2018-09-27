В Минстрое сообщили, что каждый шестой дом в России отремонтирован по программе капремонта

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Каждый шестой дом в России отремонтирован по программе капитального ремонта с момента ее запуска в 2014 году. Об этом сообщил в четверг замминистра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис на V Всероссийском съезде региональных операторов капремонта в Перми.

"С 2014 года мы фактически приступили к реализации этого проекта. <…> За это время у нас отремонтировано 135 тыс. домов, каждый шестой дом в стране. По площади это 450 млн кв. м, на которых живут более 17 млн человек", - сказал Чибис на открытии съезда.

По его словам, стоимость выполненных работ по капремонту с момента запуска программы превышает несколько сотен миллиардов рублей. "Это те инвестиции, которые реально идут в дома. Безусловно, система капитального ремонта состоялась, это очевидный факт", - добавил Чибис.

Собираемость платежей за капремонт

Замминистра также сообщил, что собираемость платежей за капитальный ремонт составляет почти 92%.

"Люди голосуют рублем за программу. Собираемость [взносов за капремонт] - почти 92%, это очень хороший результат для этой молодой системы", - сказал Чибис.

По его словам, основным должником по взносам на капитальный ремонт являются органы власти. "Ключевым должником сегодня, как ни странно, является публичная власть - муниципалитеты, субъекты и федеральные органы власти. Мы работаем с федеральными органами власти и добились существенной динамики", - отметил Чибис, не уточнив объемы задолженности.

Он также призвал представителей региональных операторов капитального ремонта активнее работать с представителями муниципалитетов и органов власти субъектов РФ по погашению ими долгов.

V Всероссийский съезд региональных операторов капремонта проходит 27-28 сентября в Перми. В съезде принимают участие более 400 представителей региональных фондов капремонта, органов власти и жилищной инспекции из 79 регионов.