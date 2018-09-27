Обанкротившийся завод "Ижметмаш" перезапустят до конца года

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Перезапуск производства на находящемся в состоянии банкротства заводе "Ижметмаш" в Удмуртии произойдет в четвертом квартале 2018 года, сообщила в четверг пресс-служба правительства региона со ссылкой на первого зампредседателя правительства республики Александра Свинина.

Ранее в пресс-службе правительства региона сообщали, что обанкротившийся завод "Ижметмаш" может начать выпуск продукции под новым именем.

"На инвестиционном комитете компании было принято решение о дальнейшем участии "Татнефти" в жизни нашего предприятия "Ижметмаш". До конца четвертого квартала 2018 года производство будет перезапущено и, соответственно, вновь начнется выпуск продукции, которая на заводе производилась ранее, плюс появятся, как мы ожидаем, некие новые производственные возможности, в том числе в области машиностроения", - сказал Свинин, слова которого приводит пресс-служба.

По его словам, производство возобновится "в хороших объемах" уже в 2019 году.

"Ижметмаш" - многопрофильное машиностроительное предприятие, специализирующееся на выпуске металлургической продукции и продукции тяжелого машиностроения. В январе 2018 года"Ижметмаш" был признан банкротом. В марте глава Удмуртии Александр Бречалов и замгендиректора по стратегическому развитию "Татнефти" Нурислам Сюбаев подписали дорожную карту по развитию обанкротившегося завода "Ижметмаш". Акционерами "Ижметмаша" являются банки "Ак Барс" и "Зенит", контролируемые "Татнефтью".