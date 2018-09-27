Депутаты в Астраханской области сохранили льготы для жителей предпенсионного возраста

АСТРАХАНЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Депутаты думы Астраханской области приняли в четверг закон о сохранении региональных льгот для женщин от 55 и мужчин старше 60 лет, передает из зала заседаний корреспондент ТАСС.

Депутаты поддержали изменения большинством голосов. Сейчас мерами соцподдержки, условием получения которых является выход на заслуженный отдых, пользуются три категории астраханцев: ветераны труда, граждане с длительным трудовым стажем (40 лет для мужчин и 35 лет для женщин) и сельские учителя с педагогическим стажем не менее 10 лет. В числе льгот также пособия на оплату проезда, жилого помещения и коммунальных услуг и освобождение от уплаты транспортного налога.

"Именно этот действующий пакет льгот мы предлагаем сохранить, и астраханцы смогут ими пользоваться не при выходе на пенсию <...> а при соблюдении нынешних условий выхода на заслуженный отдых, основным из которых является достижение возраста 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин", - сказал председатель облдумы Игорь Мартынов.

Госдума приняла в среду во втором, основном чтении законопроект об изменении пенсионного законодательства. В поддержку документа проголосовали 326 парламентариев, 59 были против, один депутат воздержался.

Ключевые поправки к правительственной инициативе внес президент РФ Владимир Путин, предложив установить возраст выхода на пенсию 60 лет для женщин, а не 63, как изначально предлагал кабмин. Для мужчин пенсионный возраст устанавливается на уровне 65 лет. В новую редакцию включены и корректировки депутатов Госдумы и сенаторов от "Единой России", которые сокращают на три года стаж, дающий право на досрочный выход на пенсию: для мужчин с планировавшихся изначально 45 до 42 лет, для женщин - с 40 до 37 лет.