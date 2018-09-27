"Яндекс" предлагает обновить антипиратское законодательство

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Компания "Яндекс" выступила с предложением скорректировать антипиратское законодательство, чтобы предоставить равные возможности всем игрокам рынка. Об этом на форуме "Медиабизнес" заявил руководитель департамента новых продуктов "Яндекса" Дмитрий Степанов.
"Надо создать такой закон, чтобы он не давал пиратам на этом зарабатывать, - сказал Степанов. - "Яндекс" на пиратах только теряет, а не зарабатывает".
Степанов отметил, что в 2017 году "Яндекс" потратил 500 млн рублей на покупку легального контента. "В этом году мы схожую сумму потратили только за первое полугодие. Мы инвестируем в контент", - добавил он.
17 сентября Мосгорсуд провел досудебную подготовку по искам телеканалов "Супер" и ТВ3, входящих в холдинг "Газпром-медиа" к "Яндексу" из-за пиратских копий сериалов, размещенных в "Яндекс.Видео". Ранее Роскомнадзор едва не заблокировал этот сервис из-за жалоб правообладателей контента. "Яндекс" настаивает, что требования Мосгорсуда по искам телеканалов, входящих в "Газпром-медиа", удалить пиратские копии сериалов из выдачи "Яндекс.Видео" "не только неисполнимы и не решают проблему пиратства, но и вредят как правообладателям, так и пользователям".