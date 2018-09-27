"Яндекс" предлагает обновить антипиратское законодательство

"Надо создать такой закон, чтобы он не давал пиратам на этом зарабатывать, - сказал Степанов. - "Яндекс" на пиратах только теряет, а не зарабатывает".

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Компания "Яндекс" выступила с предложением скорректировать антипиратское законодательство, чтобы предоставить равные возможности всем игрокам рынка. Об этом на форуме "Медиабизнес" заявил руководитель департамента новых продуктов "Яндекса" Дмитрий Степанов.

Степанов отметил, что в 2017 году "Яндекс" потратил 500 млн рублей на покупку легального контента. "В этом году мы схожую сумму потратили только за первое полугодие. Мы инвестируем в контент", - добавил он.

17 сентября Мосгорсуд провел досудебную подготовку по искам телеканалов "Супер" и ТВ3, входящих в холдинг "Газпром-медиа" к "Яндексу" из-за пиратских копий сериалов, размещенных в "Яндекс.Видео". Ранее Роскомнадзор едва не заблокировал этот сервис из-за жалоб правообладателей контента. "Яндекс" настаивает, что требования Мосгорсуда по искам телеканалов, входящих в "Газпром-медиа", удалить пиратские копии сериалов из выдачи "Яндекс.Видео" "не только неисполнимы и не решают проблему пиратства, но и вредят как правообладателям, так и пользователям".