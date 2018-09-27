"Автодор" планирует ввести две развязки около Краснодара в 2019 году

КРАСНОДАР, 27 сентября. /ТАСС/. ГК "Автодор" планирует в 2019 году запустить две развязки на трассе М-4 в Адыгее, которые позволят повысить пропускную способность магистрали, сообщил ТАСС в четверг директор краснодарского филиал ГК "Автодор" Дмитрий Ильин.
"Две [развязки будут построены] в 2019 году в Адыгее на 1342 км и на 1346 км", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что развязки будут неподалеку от населенных пунктов Тлюстенхабль и Тугургой. При этом строительство развязки на 1342 км необходимо для снижения опасности ДТП на пересечении дорог.
По словам Ильина, в более далекой перспективе также рассматривается необходимость построить развязки в других местах трассы около Краснодара, где она пересекается с дорогами местного значения.
Ранее сообщалось, что трасса М-4 "Дон" является основной автодорогой, которая связывает регион не только с разными частями России, но и другими странами. По данной магистрали, в частности, на Кубань приезжают миллионы туристов, перевозятся грузы к морским портам.