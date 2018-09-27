Счетная палата призвала строже подходить к финансированию госпрограмм в 2019-2021 годах

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Счетная палата РФ призвала правительство более строго подходить к вопросам увеличения финансирования госпрограмм в бюджете на следующую трехлетку в случае, если программы показали недостаточную эффективность. Об этом сообщил глава контрольного ведомства Алексей Кудрин, выступая в Госдуме с заключением на отчет об исполнении бюджета на 2017 год.

"Мы считаем, что нужно более строго подходить к увеличению финансирования особо не эффективных государственных программ (в бюджете на 2019-2021 годы - прим. ТАСС), потому что госпрограммы остаются основным инструментом выполнения и национальных проектов", - сказал он.

Кудрин напомнил, что, по оценке Минэкономразвития, эффективность семи госпрограмм на протяжении трех лет остается на низком или уровне ниже среднего - среди них госпрограммы по развитию доступной среды, промышленности, авиапромышленности, культуры и туризма, Калининградской области, а также по охране окружающей среды и обеспечению доступным жильем.

"Несмотря на то, что правительство оценивает очень низко эффективность этих программ, на 2019-2020 годы предлагается увеличить их финансирование", - подчеркнул он.