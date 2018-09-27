Кудрин предлагает ориентироваться на 50% в вопросе уровня дивидендов госкомпаний

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин выступает против законодательного закрепления уровня дивидендов госкомпаний, но считает, что нужно придерживаться ориентира в 50%. Об этом он сказал, выступая в Госдуме.

"Можно ли законодательно закреплять 50%? Я считаю - нет. В каждой конкретной ситуации акционеры, в том числе правительство, выбирают стратегию - больше инвестировать в данный момент, допустим, если это выгодные вложения, или больше выплатить дивидендов и получить сегодня непосредственный доход <...> Вместе с тем я поддерживаю не на законодательном уровне, а ориентир - чтобы госкорпорации придерживались оценки на уровне 50%, повторяю - в каждом конкретном случае это требует уточнения", - заявил он.

Ранее депутаты спросили Кудрина, готова ли Счетная палата поддержать предложения депутатского корпуса о закреплении федеральным законом нормы, согласно которой не менее 50% дивидендов госкомпаний и ФГУПов должно зачисляться в федеральный бюджет.

Вместе с тем, по мнению Кудрина, требуется переоценка субсидий госкорпорациям, которые используют их неэффективно, - а это, сказал он, почти все госкорпорации.

"По госкорпорациям, которые не используют средства, выделенные как субсидии из федерального бюджета, конечно, требуется усиливать контроль. И мы в каждой проверке об этом пишем, где такие средства складываются на депозиты, где на них получается дополнительный доход. К сожалению, это касается почти всех госкорпораций. И это - в большинстве случаев, за исключением, может быть, отдельных, - это, как правило, неэффективное использование ресурсов, поэтому требуется переоценка такого рода субсидий госкорпорациям", - добавил Кудрин.