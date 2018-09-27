ФАС оштрафовала "Мособлгаз" на 600 тыс. рублей из-за затягивания подключения дома к газу

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России наложило штраф в 600 тыс. рублей на одну из крупнейших газораспределительных компаний России ГУП МО "Мособлгаз", работающую в столичном регионе, за нарушение сроков подключения жилого дома к газу. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.

"Московское УФАС России привлекло АО "Мособлгаз" к административной ответственности за нарушение правил подключения к сетям газораспределения. Ведомство установило, что монополист нарушил сроки подключения к сети газораспределения жилого дома, а также необоснованно навязывал абоненту невыгодные условия. <…> АО "Мособлгаз" привлечено к административной ответственности в соответствии ст. 9.21 КоАП РФ. Учитывая, что общество привлекается не впервые, назначен штраф в размере 600 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Согласно данным УФАС, абонент выполнил все условия для подключения, но "Мособлгаз" вместо пуска газа потребовал заключить договор на техническое обслуживание внутридомового газового оборудования. Это не предусмотрено действующими правилами подключения.

"Наличие договорных отношений по обслуживанию газового оборудования должно контролироваться в рамках договорных отношений по газоснабжению, и это не должно влиять на сроки подключения", - отметили в УФАС.

ГУП МО "Мособлгаз" эксплуатирует 55 тысяч км газопроводов и ежегодно реализует более 15 млрд кубометров природного газа. "Мособлгаз" является исполнителем региональной программы "Развитие газификации в Московской области до 2025 года". Власти области рассчитывают по ее итогам к 2025 году ввести в эксплуатацию 1178 объектов и довести протяженность газопроводов в регионе до 5505 км.