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Силуанов: неэффективные налоговые льготы могут быть ликвидированы

Министр финансов сообщил, что кабмин разрабатывает методику оценки эффективности налоговых льгот
Министр финансов РФ Антон Силуанов Сергей Бобылев/ТАСС
Министр финансов РФ Антон Силуанов
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Экономический блок правительства работает над проектом методики оценки эффективности налоговых льгот, на ее основе некоторые неэффективные льготы могут быть отменены. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме.

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"Еще не утвердили на правительстве РФ такой акт, как считать эффективность льгот на федеральном уровне. Проект такой методики сейчас разрабатывается в экономических ведомствах правительства. И я думаю, что в ближайшее время мы его примем и обсудим вместе с парламентариями. На основании этой методики оценим и те льготы, которые сегодня предоставлены. <...> значительная часть из них не работает, не является эффективной и может быть принято решение о ликвидации этой льготы", - сказал он.

Теги
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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