Силуанов: неэффективные налоговые льготы могут быть ликвидированы

"Еще не утвердили на правительстве РФ такой акт, как считать эффективность льгот на федеральном уровне. Проект такой методики сейчас разрабатывается в экономических ведомствах правительства. И я думаю, что в ближайшее время мы его примем и обсудим вместе с парламентариями. На основании этой методики оценим и те льготы, которые сегодня предоставлены. <...> значительная часть из них не работает, не является эффективной и может быть принято решение о ликвидации этой льготы", - сказал он.