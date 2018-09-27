Guardian: Лондон назначил замминистра по поставкам продовольствия в связи с Brexit

ТАСС, 27 сентября. Новый замминистра по обеспечению поставок продовольствия в Великобританию появился в министерстве охраны окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития на фоне опасений выхода страны из ЕС без достижения соглашения с Брюсселем. Об этом сообщает в четверг газета The Guardian.

На пост назначен бывший исполнительный директор компании PepsiCo в Соединенном Королевстве, депутат британского парламента Дэвид Ратли. Этот шаг правительства "приветствовали представители индустрии продовольствия после сообщений о том, что в результате всего лишь получасовой задержки с поставками необходимой продукции в британских портах и на ирландской границе в связи с таможенным контролем, банкротами могут стать 10% компаний королевства", отмечает издание.

"Проблемы в портах несут большую угрозу [отрасли]", - заявил газете на условиях конфиденциальности один из руководителей пищевой промышленности страны. "Великобритания всегда была чистым импортером продовольствия, и если в портах произойдет сбой, то с проблемами столкнутся как экспортеры, так и импортеры", - уточнил он.

В случае выхода королевства из сообщества без соглашения с ЕС потери поставщиков и продавцов продовольственной продукции могут составить £9,3 млрд ($12,2 млрд) в результате введения новых налоговых пошлин, говорится в исследовании подготовленном по заказу одного из ведущих банков страны - Barclays.

Торговое соглашение предотвратит повышение цен

Если Лондону не удастся договориться с Брюсселем о заключении торгового соглашения, то британской стороне придется ввести дополнительные пошлины в размере 27% . "На некоторые товары они могут не распространиться, однако для большинства такое бремя стало бы разрушительным, причем, наибольший удар был бы нанесен в эконом-секторе", - отметил представитель Barclays Иэн Гилмартин.

71% импортируемых Соединенным Королевством продуктов и напитков приходится, по его данным, на ЕС, а в сообщество направляется 60% британского экспорта. "Достижение позитивного двустороннего соглашения о торговле имеет важное значение для защиты британских экспортеров и избежания значительного повышения потребительских цен", - констатировал Гилмартин.

Переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались в бельгийской столице 19 июня, почти через год после того, как на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции. Диалог должен продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах. Сам выход из ЕС должен быть осуществлен 29 марта 2019 года в 23:00 по лондонскому времени.