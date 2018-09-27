Дмитрий Сапрыкин стал заместителем гендиректора аэропорта Внуково

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Бывший генеральный директор авиакомпании "Россия" Дмитрий Сапрыкин назначен на должность первого заместителя гендиректора аэропорта Внуково, говорится в сообщении воздушной гавани.

Совет директоров авиакомпании "Россия" принял решение о прекращении полномочий Дмитрия Сапрыкина 11 сентября. Он возглавлял авиакомпанию с ноября 2015 года.

Международный аэропорт Внуково - один из крупнейших авиатранспортных комплексов России. Ежегодно в аэропорту обслуживается более 170 тыс. рейсов российских и зарубежных авиакомпаний. Маршрутная сеть аэропорта охватывает всю территорию России, а также страны ближнего зарубежья, Европы, Азии и Африки.