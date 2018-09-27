Кудрин: уровень бедности в России остается высоким

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Уровень бедности в России остается высоким, при этом в 2018 году впервые за четыре года ожидается рост доходов населения, в том числе пенсионеров. Об этом сообщил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая в Госдуме с заключением на отчет об исполнении бюджета на 2017 год.

"Тем не менее, уровень бедности сохраняется высоким. 19,3 млн человек, то есть 13,2% населения имеют доход ниже прожиточного минимума", - сказал он.

"В 2017 году реальные располагаемые доходы населения снизились на 1,7% ВВП, несмотря на то, что мы видели экономический рост, хотя прогнозировалось повышение реальных доходов населения. За последние 4 года уровень жизни, реальные доходы населения суммарно снизились на 11%", - добавил Кудрин.

В 2018 году реальные доходы населения впервые покажут рост, надеется глава Счетной палаты.

"Надеюсь, что в этом году мы все-таки получим впервые повышение реальных доходов населения, за первые восемь месяцев они выросли на 2,6%. Реальный рост размера пенсий в прошлом году тем не менее был уже положительный, составил 3,6% после двухлетнего перерыва, в течение которого и у пенсионеров, реальные доходы, к сожалению, снизились на 7,1%. В первые семь месяцев этого года мы тоже видим рост реальных доходов пенсионеров, это обнадеживает", - сказал Кудрин.