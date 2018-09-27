На Российской энергетической неделе обсудят взаимодействие России и стран Африки

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Круглый стол, посвященный вопросам взаимодействия России и стран Африканского континента, пройдет в рамках Международного форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН). Об этом говорится в сообщении Росконгресса.

В обсуждении перспектив сотрудничества планируют принять участие представители правительственных делегаций Республики Судан, Анголы, Нигерии, Замбии, Южно-Африканской Республики, руководители Росатома, Sonangol EP и компании Hevel, а также ведущие эксперты и стороны, заинтересованные в построении эффективного российско-африканского диалога в области энергетики. Модератором круглого стола выступит председатель правления союза "Африканская деловая инициатива" Наталия Цайзер.

В рамках Российской энергетической недели и предстоящего круглого стола стороны планируют обсудить укрепление российско-африканских отношений, а также выработать различные стратегические форматы подобного взаимодействия. Коснутся спикеры и темы развития альтернативных источников электроэнергии, где стороны также могут поделиться опытом. Так, ЮАР уже входит в ведущую десятку стран по производству солнечной электроэнергии, а в Руанде расположена первая африканская солнечная электростанция, открытая в 2014 году. Крупные станции планируется построить также в Гане и Уганде.

"Высокие темпы развития социальной инфраструктуры, добывающих отраслей требуют стремительного наращивания генерирующих мощностей и расширения электросетевой составляющей. При этом экологический фактор должен сохранить первостепенное значение. Очевидно, что возобновляемая, в первую очередь, солнечная энергетика сыграет ключевую роль в развитии энергетического комплекса на Африканском континенте. Снижение стоимости технологий в солнечной энергетике уже сегодня сделало этот вид генерации доступным для государственных нужд и привлекательным для инвесторов", - сказал генеральный директор группы компаний "Хевел", участник панельной дискуссии Игорь Шахрай.

"Мы ведем переговоры с рядом российских компаний, занятых в разных сегментах добывающих отраслей, о строительстве солнечных электростанций. Предлагаемые решения позволят оптимизировать расходы на энергоснабжение промышленных объектов, повысят надежность их работы", - добавил он.

О форуме

Международный форум по энергосбережению и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" пройдет в Москве в Центральном выставочном зале "Манеж" с 3 по 6 октября 2018 года. В форуме примут участие главы крупнейших международных энергетических компаний, ведущие мировые эксперты, представители СМИ.

Целью мероприятия является обсуждение актуальной мировой энергетической повестки, определение основных направлений развития отраслей ТЭК, поиск оптимальных решений в ответ на существующие вызовы.

ТАСС - информационный партнер РЭН-2018.

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