Израильская компания планирует построить под Пензой комплекс по выращиванию лосося

ПЕНЗА, 27 сентября. /ТАСС/. Израильская компания AquaMaof планирует построить комплекс по выращиванию атлантического лосося и завод по производству рыбного корма на территории Пензенской области за 4,5 млрд рублей. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе губернатора региона.

"Компания выразила заинтересованность в строительстве комплекса по выращиванию лосося в Пензенской области. В качестве площадки для строительства комплекса предложен индустриальный парк "Отвель" со всеми коммуникациями и очистными сооружениями", - цитирует пресс-служба главы региона Ивана Белозерцева.

Глава региона отметил, что резиденты индустриального парка, на котором планируют построить предприятие, получают налоговые преференции, а местные власти выступают гарантом их соблюдения и ведут сопровождение проекта на всех этапах его реализации.

Пензенская область входит в число лидеров по добыче рыбы в Приволжском федеральном округе. Только в 2017 году в регионе произвели более 2,4 тыс. тонн рыбы. "Мы анализировали спрос и предложение рыбы в торговых сетях, интерес к этому продукту в последние годы значительно вырос", - добавил губернатор.