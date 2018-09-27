Презентация нового отчета ОПЕК состоится на Российской энергетической неделе

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Презентация нового отчета Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) - World Oil Outlook (WOO) 2018 впервые состоится в рамках международного форума "Российская энергетическая неделя", говорится в программе мероприятия.

Выпускаемый с 2007 года отчет WOO представляет детальный анализ различных факторов, влияющих на мировой рынок нефти в средне- и долгосрочной перспективе до 2040 года.

В рамках сессии эксперты представят свой взгляд на перспективы развития отрасли с учетом изменения конъюнктуры мировой экономики, эволюции баланса спроса и предложения нефти, тенденций в сегменте переработки сырья, особенностей государственной политики и технологических вызовов.

С приветственным словом на презентации выступит генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо, с докладом выступит начальник отдела энергетических исследований ОПЕК Абдеррезак Бенюцеф.

Международный форум по энергосбережению и развитию энергетики "Российская энергетическая неделя" (РЭН) пройдет в Москве в Центральном выставочном зале "Манеж" с 3 по 6 октября 2018 года. В форуме примут участие главы крупнейших международных энергетических компаний, ведущие мировые эксперты, представители СМИ. Целью мероприятия является обсуждение актуальной мировой энергетической повестки, определение основных направлений развития отраслей ТЭК, поиск оптимальных решений в ответ на существующие вызовы.

ТАСС - информационный партнер РЭН-2018.